Valurile de caniculă marină, o ameninţare severă la adresa coralilor Un impact nerecunoscut anterior al schimbarilor climatice asupra recifelor de corali a fost relevat printr-un studiu realizat de un grup de oameni de stiinta australieni, publicat vineri in jurnalul Current Biology.



Temperaturile ridicate la nivelul apei sunt responsabile de albirea coralilor. Acest fenomen deterioreaza algele calcaroase microscopice, organisme vii care le ofera energie si le confera culorile vibrante. Echipa de cercetatori a declarat, insa, ca a putut demonstra in premiera ca valurile de canicula marina declanseaza totodata decesul determinat de caldura al coralilor.



