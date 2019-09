Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, sambata, la Deva, ca valoarea voucherelor de vacanta ar putea creste de la 1.450 de lei la 2.080 lei in extrasezon, un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica, transmite news.ro.Eugen Teodorovici a declarat, sambata,…

- Valoarea voucherelor de vacanta va fi majorata anul viitor la 2.080 de lei, de la 1.450 de lei, cat este acum, pentru cei care aleg extrasezonul, potrivit unei propuneri a Ministerului Turismului. Propunerea va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, potrivit ministrului Bogdan Trif.

- Ziarul Unirea Ministrul Turismului, Bogdan Trif, le pregatește o surpriza bugetarilor. Valoarea voucherelor de vacanța va crește la peste 2.000 de lei Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunțat ca se vor purta discuții in perioada urmatoare cu repezentanții din industria ospitalitații in legatura…

- Beneficiarii pot opta sa isi petreaca vacanta in lunile octombrie - noiembrie si martie - aprilie, cand de regula se inregistreaza un numar redus de turisti, si vor primi vouchere majorate. Masura ar putea fi aplicata de anul viitor, a precizat ministrul. Saptamana viitoare va avea loc o intalnire cu…

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi discutata in perioada urmatoare cu industria, a anunțat ministrul de resort Bogdan Trif, la Antena 3.Citește…

- Valoarea voucherelor de vacanta, acordate in primele sase luni ale anului, a fost de 202 milioane euro, a declarat pentru News.ro Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care afirma ca sunt turisti care au cumparat sejururi pe litoralul romanesc inca din octombrie anul trecut.

- Un sfert dintre angajații Compexului Energetic Oltenia au intrat deja in posesia voucherelor de vacanța. In plus, minerii și energeticienii vor primi o prima consistenta și de Ziua Energeticianului. Aceasta se va acorda sub forma de tichete-cadou in valoare de 1.100 de lei pentru fiecare salariat. In…

- Astfel, art. 24 va avea urmatorul cuprins: „Voucherele de vacanta pot fi utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de calatorie si/sau de divertisment, dar si pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele scolare nationale si tematice, daca se regasesc intr-un pachet turistic“.…