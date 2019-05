Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 35,5 de miliarde de euro in ultima sedinta de tranzactionare din aprilie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, in crestere cu 16%.Piata de capital din Romania a crescut cu 14,5%…

- „Valoarea sectorului telecom din Romania a crescut usor in 2018, cu 1%, ajungand la 16 miliarde de lei din punctul de vedere al veniturilor obtinute de furnizori, avand o pondere de 1,7% din PIB-ul Romaniei. Pe parcursul anului 2018, potrivit datelor statistice prelucrate de ANCOM, in medie, fiecare…

- Criza de pe piața forței de munca s-a transformat intr-un business extrem de profitabil pentru firmele care recruteaza angajați. Afacerile acestora au crescut cu peste 430% din 2007 și pana in prezent, la peste 4 miliarde de lei, arata concluziile unui studiu realizat de KeysFin. Pe fondul cererii in…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 3,6% in aceasta saptamana, totalizand 164,68 miliarde de lei, fiind aproape de valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut (165 de miliarde de lei), inainte de anuntarea…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat cu 1,7% in aceasta saptamana, totalizand 154,05 miliarde de lei, fiind in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde de lei.…

- Piata de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania s-a cifrat, in 2018, la 5 miliarde de euro, in scadere cu 12% fata de anul precedent, arata raportul PwC Romanian M&A Outlook, prezentat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate. Conform documentului, deprecierea inregistrata fata de anul 2017 s-a…