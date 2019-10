Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a inaugurat luni dupa-amiaza primul magazin din Bucuresti al Casei de Comert Agroalimentar "Unirea", avand numai cuvinte de lauda fata de cei care au reusit sa faca acest lucru, dar mai ales fata de producatorii romani, potrivit Agerpres.El…

- Vicepresedintele Bancii Europene de Investitii (BEI), Andrew McDowell, a declarat joi, la Bucuresti, ca Grupul Bancii Europene pentru Investitii isi tripleaza sprijinul pentru intreprinderile romanesti, de la 500 milioane euro pana la 1,38 miliarde euro, potrivit Agerpres."Ceea ce sarbatorim…

- …și ori a uitat ce a promis in CAMPANIA ELECTORALA ori ne demonstreaza ca nu are O FORȚA in Consiliul Județean, ca nu s-a IMPUS, iar „fetele noastre, mamicile noastre, femeile din municipiu sa nu mai nasca la Sibiu sau București”. sursa foto/infopuls Declarație, fara cunoaștere, in campania electorala…

- Un salvator din Abrud a fost desemnat pompierul anului cu ocazia Zilei Pompierilor, dupa ce și-a pus viața in pericol pentru a salva de la inec o fetița luata de o viitura, in apropiere de Sebeș. Tanarul a fost invitat la București unde a primit onorul tuturor colegilor, semenilor pe care i-a ajutat…