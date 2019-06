Vâlcea: Paramedicii vor participa la competiţia naţională de descarcerare din Râmnic Potrivit sursei citate, testarea are loc in cadrul 'Competitiei Nationale de Descarcerare si Acordare a Primului Ajutor Calificat', faza zonala, participanti fiind echipe de salvatori SMURD si voluntari din toata Oltenia. 'Echipele inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene sunt reunite in cadrul acestei competitii pentru a li se testa deprinderile practice prin abordarea diferitelor scenarii de accident. Competitia cuprinde doua probe - Descarcerarea din vehicule si Acordarea Primului Ajutor Calificat - ea constituind o platforma de invatare si de testare a deprinderilor, printr-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

