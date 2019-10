Vâlcea: Campanie de donare de sânge iniţiată de militarii de la Centrul ''Panait Donici'' din Râmnic Mai multi ofiteri, in special cadre medicale de la Centrul de Pregatire pentru Geniu, EOD si CBRN ''Panait Donici'' din Ramnic, au donat, marti, sange in cadrul unei campanii umanitare, initiata de institutia militara valceana inca de luna trecuta pentru a veni in sprijinul pacientilor din spitalele din judet care au nevoie de transfuzii sanguine. "Suntem la a treia actiune de acest fel pe care o desfasuram de la inceputul lunii septembrie si speram ca pana la sfarsitul anului sa ducem peste 50 - 60 de persoane sa doneze sange si sa ajute astfel valcenii aflati in primejdie. Este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

