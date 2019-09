Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anuntat componenta noului Birou National al USR, ales în Congres. „O sa dau citire colegilor mei care fac parte din Biroul National, prin votul democratic. Rezultatul este unul democratic. De astazi, acest partid, în mod compact si solidar, va participa la cele…

- Chichirau a candidat impotriva lui Dan Barna pentru sefia USR. In urma scrutinului electoral, ea a acuzat ca procesul de vot a fost viciat. Comisia constituita pentru anchetarea acuzatiilor nu i-a dat, insa, dreptate deputatei de Iasi. Cosette Chichirau a obtinut 156 de voturi pentru Biroul National…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a cerut USR-ului sa denunțe protocolul cu PLUS, ca urmare a declarațiilor facute de Dacian Cioloș.„Dragi colegi parlamentari din USR, prietenii mei: Claudiu Nasui, Tudor Benga, Cristina Pruna, Ionut Mosteanu, Catalin Drula, Cosette Chichirau: prin voi Romania a fost injectata…

- Dan Barna a fost ales presedinte al partidului Uniunea Salvati Romania (USR) pentru un nou mandat, in cadrul unui scrutin intern, desfasurat online in perioada 1-5 septembrie. Potrivit unui comunicat de presa al USR, Barnea a obtinut 6.097 (65,75%) din totalul de 9.314 voturi. Cosette Chichirau si…

- Dan Barna a fost ales președintele USR, pentru un nou mandat. In cadrul scrutinului intern, care s-a desfașurat online in perioada 1-5 septembrie, au votat 9314 membri, iar Dan Barna a obținut 6097 din voturi (65.75%). Barna este si candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale din noiembrie.…

- Presedintele USR, Dan Barna, va fi candidatul Aliantei 2020 USR PLUS la prezidentiale, iar Dacian Ciolos va fi candidat pentru functia de premier, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse din alianta. Conform acestor surse, la negocierile de vineri s-a ajuns la un protocol, care trebuie validat de…

