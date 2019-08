Stiri pe aceeasi tema

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si agentii economici pentru modernizarea retelei de distributie, in Ghimbav și Zarnești, in cursul zilei de luni, 12 august, conform urmatorului program: in intervalul 9.00-12.00, in Ghimbav, pe strada Fabriciiin…

- Un barbat de 51 de ani, din judetul Mures, a decedat, luni dimineata, pe santierul podului peste Dunare de la Braila, strivit de niste tevi PVC pe care acesta le descarca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, scrie Agerpres. "Luni dimineata, in jurul orei 09,00, un barbat…

- Problema urșilor a fost pusa indezbatere publica, astazi, la Ministerul Mediului. Autoritațile au aprobat cota de intervenție, adica impușcarea, pentru 140 de exemplare de urs. Acest numar ar trebui sa fie de trei ori mai mare, susține Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, in…

- 9.30 Medicii de la Asociația Milioane de Prieteni spun ca animalul ranit pe DN1 este o ursoaica de doi ani și ca are o fractura de femur, dupa ce a fost sedata și consultata. 7.10 Un ursulet a fost lovit de o masina la iesirea din Brasov pre Dambul Morii. A fost anunțat Asociația Milioane de Prieteni.…

- Premierul Viorica Dancila se va afla luni in judetul Brasov pentru a verifica stadiul unor proiecte de investitii finantate din fonduri guvernamentale, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Potrivit unui comunicat transmis duminica AGERPRES, prim-ministrul va avea intalniri de lucru…