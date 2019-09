Stiri pe aceeasi tema

- La Mioveni, judetul Arges, a avut loc joi, 5 septembrie, receptia primului spital construit de la zero in Romania dupa Revolutie. Chiar daca a fost taiata si panglica inaugurala, spitalul nu este inca functional, avand nevoie de avize de functionare, inclusiv de la ISU. Primii pacienti vor putea fi…

- Pentru fostul comandant George Rusu, meseria a fost mai mult decat o pasiune: a fost insasi viata sa. Si-a facut datoria si in perioada comunista si dupa Revolutie, cand a mai apucat sa comande ramasitele flotei romanesti.

- Primul criminal in serie de dupa Revolutie care a ingrozit Bucurestiul a fost Adrian Stroe, absolvent al Universitatii de Constructii Bucuresti. Numit de presa vremii Taximetristul Mortii, Stroe a fost condamnat la inchisoare pe viata. Crimele savarsite de acesta seamana foarte mult cu ororile petrecute…

- Au trecut 9 ani de la moartea uneia dintre cele mai iubite artiste. Pe 14 iulie 2010, Madalina Manole a fost gasita fara suflare, de catre sotul ei, in baia casei lor din Otopeni. Fiul lor, copilul pentru care Madalina s-a rugat si il adora mai presus decat orice, avea doar un an si o luna cand a ramas…

- „Dupa jumatate de an in acest guvern tehnocrat mi-am dat seama ca nu ma mai pot intoarce la viata mea dinainte. Cred ca stiti cu totii secventa aceea din Matrix, in care in partea aceea de inceput Neo primeste doua pastile, una rosie si una albastra, si i se spune «daca iei pastila rosie te vei intoarce…

- Dupa ce Congresul USR a început pe muzica din Game of Thrones, liderul Dan Barna și-a susținut candidatura la prezidențiale în fața colegilor prin trimiteri la Matrix și Star Trek. Barna le-a spus colegilor prezenți la Congres ca USR este „Games of Thrones ca viziune”, dar…

- Cu toate ca suntem mai conectați ca niciodata, mulțumita rețelelor sociale și internetului, singuratatea e din ce in ce mai raspandita in societatea actuala și pot afecta atat sanatatea mentala, cat și cea fizica. Așa ca, in loc sa iei pastile pentru afecțiunile pe care singuratatea le creeaza, de…