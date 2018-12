Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic tine marti o dezbatere de urgenta de trei ore asupra deciziei premierului Theresa May de a amana votul programat pentru marti asupra acordului de Brexit negociat cu UE, a declarat presedintele acestui for, John Bercow, in urma unei solicitari a Partidului Laburist de opozitie,…

- Premierul Theresa May a confirmat, intr-un discurs tinut in Camera Comunelor, amanarea votului asupra acordului privind Brexitului si a sustinut ca va avea discutii de urgenta cu liderii UE.

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters citata de Agerpres.roIntr o declaratie adresata parlamentului, Theresa…

- ''Nu cred ca exista vreun risc privind anularea votului. Nu vad pur si simplu sa se intample aceasta'', a declarat Javid. Acest vot are loc asa cum s-a prevazut si multi parlamentari au in vedere modul cum ar putea vota sau nu. Partidele de opozitie, micul partid nord-irlandez care ii acorda…

- UPDATE. Din guvernul britanic și-au mai anunțat demisiile ministrul adjunct pentru Brexit, Suella Braverman, ministrul pentru munca și pensii, Esther McVeym și ministrul adjunct pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, anunța BBC News. Știrea inițiala: Dominic Raab, ministrul pentru Brexit, a demisionat,…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Patru ministri care sustin ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times. Se relateaza ca Uniunea Europeana ar fi respins planul lui Theresa May privind un mecanism independent de supraveghere a oricarui acord…

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…