Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, 21,4% dintre cei aflati in grupa de varsta mentionata au parasit Romania, proportie semnificativ mai mare decat in Croatia (15,4%), Lituania (14,5%), Portugalia (13,6%), Bulgaria (13,3%) si Letonia (11,8%).

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- In ajunul Zilei Mondiale a Refugiatului organizatii si universitati din 14 state membre UE lanseaza primul instrument european de evaluare a sistemelor nationale de integrare a refugiatilor impreuna cu o analiza comparativa a mecanismelor nationale de integrare. Mare parte din prevederile Conventiei…

- Creștere vertiginoasa a prețului porcilor in viu și a carcaselor de porc, ajungand de la 380 lei/100 kg, preț inregistrat la sfarșitul lunii februarie a acestui an, la 680 de lei/100 kg in saptamana 27 mai – 2 iunie, potrivit datelor publicate de Comisia pentru Evaluarea Carcaselor. In comparație cu…

- ‘Eu personal cred ca o singura decizie este de luat: angajarea de negocieri cu Macedonia de Nord si Albania, asa cum a recomandat Comisia Europeana’, a afirmat Donald Tusk dupa o intalnire cu presedintele macedonean Stevo Pendarovski la Bruxelles. ‘Dar trebuie sa fim onesti cu voi: nu toate statele…

- In perioada 2019-2020, Romania trebuie sa intreprinda acțiuni astfel incat sa asigure aplicarea integrala a cadrului fiscal­bugetar și sa consolideze respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor, recomanda Comisia Europeana, intr-un document publicat miercuri, transmite Mediafax.…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica la orele 06:00 GMT (08:00 locale) in Franta si Germania pentru alegerile europene, informeaza AFP. In total, alegatori din 21 de tari din totalul celor 28 de tari-membre ale UE voteaza duminica, ultima zi a scrutinului care a inceput joi cu Marea…

- Alegatorii din 21 de tari membre ale Uniunii Europene sunt invitati duminica la urne pentru alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European. In primele trei zile ale scrutinului, organizat in perioada 23-26 mai, si-au exprimat dreptul de vot alegatorii din Olanda, Marea Britanie,…