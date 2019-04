Unii furnizori de gaze s-au trezit fără contracte pe luna aprilie/ Acum trebuie să încheie unele noi Ultimele modificari la OUG 114/2018 au pus unii furnizori de gaze în situația de a ramâne fara contractele încheiate în baza vechilor prevederi, potrivit unei înștiințari transmise de producatorul Romgaz catre aceștia și analizate de HotNews.ro. În cazul în care furnizorul a platit în avans cantitațile contractate, Romgaz va restitui sumele în cel mai scurt timp. La fel și garanțiile.



Cantitațile de gaze naturale disponibilizate în urma acestor situații, vor fi ofertate de Romgaz pe piețele centralizate pe termen scurt (PZU și…

Sursa articol: hotnews.ro

