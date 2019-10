Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, luni, intr-o conferința de presa la Arad, cum comenteaza situația numirii comisarilor europeni, Szijarto Peter a spus ca ceea ce s-a intamplat in saptamanile trecute in ceea ce privește noua componența a CE este o problematica a democrației europene. „Consider ca este revoltator…

- Prim ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica ca țara sa nu planuiește sa iasa din Uniunea Europeana. Acesta a adaugat ca membrii din est și cei din vest trebuie sa faca un compromis pentru viitor ul acestei alianțe, potrivit Reuters.Orban, în aceasta funcție de peste zece ani,…

- Deși s-a intalnit de doua ori in 2 ani cu Donald Trump, Klaus Iohannis nu l-a convins sa ridice vizele pentru romani. Asta, in timp ce vecinii unguri nu au avut nicio problema in a o face. Statele Unite ale Americii si Ungaria au convenit sa prelungeasca regimul de intrare libera, fara vize, pe teritoriul…

- Doi migranti din Irak au fost prinsi, in apropiere de Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, cand incercau sa iasa ilegal din tara, ei fiind interceptati de un echipaj de politisti pe camp, la 200 de metri de teritoriul Ungariei, anunța AGERPRES.Politistii de frontiera au desfasurat o actiune…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca „depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare

- Melescanu si Szijjarto s-au intalnit marti in marja reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Externe din statele OSCE, care a avut loc la Strbske Pleso, in Slovacia.Potrivit MAE roman, in timpul acestei intrevederi, desfasurata ''la solicitarea expresa a partii romane, in conditiile…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) , cei doi oficiali s-au intalnit in marja reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Externe din statele participante OSCE, care a avut loc la Strbske Pleso, in Slovacia. ”Cu ocazia acestei intrevederi, ministrul Teodor Melescanu…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a avut o discuție marți cu ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in care i-a cerut moderație in declarațiile oficialilor de la Budapesta, aratand ca, in ultima perioada, aceste declarații au inflamat in mod artificial dialogul romano-ungar,…