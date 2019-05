Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani din comuna vasluiana Tatarani a murit, pe 9 mai, dupa ce a primit un pumn intr-un bar! Ciprian Ciubotaru bea o bere pe scarile barului cand a avut proasta inspirație sa-i ceara o țigara altui client al barului. Acesta l-a lovit cu pumnul in plina figura, iar Ciubotaru…

- SEMN DE INTREBARE.. Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Tatarani, a murit in urma cu doua saptamani, dupa ce a fost victima unei agresiuni. Ciprian Ciubotaru bea o bere pe scarile barului din sat, iar la un moment dat a cerut o tigara unui consatean. Intre cei doi a pornit o [...]

- O femeie in varsta de 41 de ani, profesoara de religie și soția unui preot, de la Biserica ”Sfantul Gheorghe” din Bacau, a sarit din ambulanța ce o transporta la spital, susține Romania TV. Femeia s-a simțit rau și a chemat ajutoare prin 112. Aceasta a primit ingrijiri medicale, iar angajații…

- Creatoarea de arta populara Adela Petre, detinatoare a titlului UNESCO de 'Tezaur Uman Viu', a murit in noaptea de miercuri spre joi la varsta de 90 de ani, dupa o activitate de aproape 70 de ani. Cunoscuta creatoare de arta populara din par de capra era membru al Academiei Artelor Traditionale…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit carbonizat in propria locuința, care a ars din temelii, dupa ce familia a uitat o țigara aprinsa. Focul s-a extins cu repeziciune, iar proprietarul și soția acestuia au ajuns la spital cu arsuri grave și intoxicați cu monoxid de carbon.

- In cursul nopții, in jurul orei 23.45, Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit in localitatea Livada pentru stingerea unui incendiu la o casa. „In momentul sosirii celor trei echipaje, doua de stingere și un echipaj SMURD, incendiul se manifesta violent intr-o camera in care se afla o persoana, cumnatul…

- Un barbat in varsta de 68 ani a murit, iar alte doua persoane, intoxicate cu fum și cu arsuri la maini, au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marți, in urma unui incendiu izbucnit de la o țigara la o locuința in localitatea Livada, județul Arad, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit in…