Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu doua masini, dintre care una este rasturnata, pe strada Codrul Cosminului din municipiul Brasov „Sunt doua victime, constiente. La locul accidentuli se deplaseaza un echipaj SMURD, unul de la Ambulanța și 1 autospeciala cu apa si spuma”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Doua persoane au fost ranite, una fiind inconstienta, sambata dimineata, in urma coliziunii unui autoturism cu un TIR, pe DN 7, in localitatea Caineni, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Cele doua persoane au ramas incarcerate, pentru scoaterea lor pompierii…

- Un sofer, in varsta de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, s-a rasturnat, in aceasta dupa-masa, cu masina pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Targu Jiu, in apropiere de sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj.

- Un batran de 75 de ani din comuna Bunesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de circa 10 metri si un diametru de 1,2 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, transmite AGERPRES . Potrivit acestora, barbatul ar fi incercat…

- Un tanar de 23 de ani din judetul Botosani a murit carbonizat, dupa ce masina pe care acesta o conducea a lovit un copac si apoi a luat foc, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Politiei Rutiere, Teodor Orhei. Accidentul a avut loc pe drumul national DN 29 D, pe raza localitatii Trusesti,…

- O persoana a murit, luni dimineața, intr-un accident produs pe Valea Oltului dupa ce un tir a intrat in plin intr-o mașina de teren. Accidentul s-a produs luni dimineața langa localitatea Raul Vadului din județul Valcea dupa ce șoferul unui tir a intrat frontal o mașina de teren. Potrivit polițiștilor…

- Accident grav joi dimineața, intre Pecica si Nadlac, județul Arad. Un barbat a murit pe loc, dupa ce masina in care se afla a fost spulberata de un TIR. Traficul a fost blocat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, un accident rutier a avut loc pe DN 7, intre Nadlac si Pecica,…