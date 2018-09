Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional Astra Film va avea loc intre 15 și 21 octombrie și va pune la dispoziția publicului o selecție de 101 filme, dintre care 56 vor participa in cele 5 secțiuni competiționale. Ediția de anul acesta reprezinta aniversarea a 25 de ani de explorare și experimentare a condiției umane…

- Baza sportiva de pe Insula Cotu Mic din Lugoj va gazdui, in perioada 10-15 septembrie, cea de-a XIII-a editie a Cupei Werzalit la tenis de camp. Competitia – organizata de SC Werzalit Lemn Tech SCS – este deschisa tuturor persoanelor care practica acest sport și se va desfasura pe opt categorii:…

- Autor: Stelian ȚURLEA Oliver Napoleon Hill (1883 – 1970) a fost cel mai cunoscut autor american motivațional. Carțile sale se numara printre cele mai apreciate și mai bine vandute din toate timpurile. Nu e de mirare, prin urmare, ca, inclusiv la noi, principalele sale titluri au reaparut in mai multe…

- Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Civitas Solis organizeaza la Alba Iulia Cupa ”Rotary” la tenis de camp. Competiția este adresata copiilor cu varsta cuprinsa intre 10 și 16 ani, fete și baieți. Ajunsa in acest an la a VII-a ediție, competiția este inclusa in calendarul oficial al Federației Romane…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, joi, dupa ce s-a inecat pe o plaja din Mangalia, fiind a 23-a victima ce isi pierde viata in valurile marii de la inceputul acestui sezon estival, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Editia cu numarul 105 a Turului Frantei s-a incheiat cu victoria, in premiera, a ciclistului galez Geraint Thomas (Sky). Ultima etapa din acest an, disputata intre Houilles si Paris Champs-Elysees, pe o distanța totala de 116 km, a fost caștigata de norvegianul Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).

- In tabara din apropierea Orastiei viata duduie cu acceleratia apasata la maxim. Nici nu stii unde sa te mai uiti – ba trec rideri ridicati in sei, ba ATV-urile isi fac iesirea spectaculoasa din parcuri ori monstrii 4X4 calca asfaltul ca sa ajunga la proba de trial. E duminica dimineata si tabara…

- Editia de vara a Cupei Continentale de sarituri cu schiurile a debutat sambata, pe trambulina din Krank, Slovenia. Competitia a fost castigata de elvetianul Kilian Peier, cu un total de 277.6 puncte.