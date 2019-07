Un român e favorit să devină preşedintele Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice. Actualul şef e bolnav şi va demisiona Diplomatul japonez, in varsta de 72 de ani, a fost reales in 2017 in al treilea mandat de patru ani, pana la 30 noiembrie 2021. AIEA verifica respectarea restrictiilor activitatii nucleare iraniene in baza Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, din care Statele Unite s-au retras in mai 2018. Plecarea sa ridica problema directiei pe care urmeaza sa o ia agentia, insa putini se asteapta la o schimbare in dosarul iranian sau in alte dosare. Amano subliniaza adesea ca activitatea AIEA este mai degraba tehnica decat politica, dupa ce predecesorul sau egipteanul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters, unul din posibilii sai succesori ar fi diplomatul roman Cornel Feruta, in prezent coordonator-sef al AIEA. Amano, diplomat japonez in varsta de 72 de ani, a fost numit in 2017 pentru un al treilea mandat succesiv de patru ani in fruntea AIEA, mandat care s-ar incheia in mod normal…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a anuntat, marti, ca si-a depus demisia de la conducerea institutiei financiare, in urma nominalizarii la presedintia Bancii Centrale Europene (BCE), transmit Reuters si CNBC, citate de Agerpres.

- Un comandat din corpul de elita al Iranului, Garzile Revolutionare, a declarat marti ca bazele regionale ale SUA si portavioanele din Golf se afla in raza de actiune a rachetelor iraniene, informeaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters. In contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, comandantul…

- Iranul va anunța noi pași in direcția reducerii angajamentelor luate fața de partenerii din Acordul nuclear semnat in 2015 și din care Statele Unite s-au retras anul trecut, a informat duminica agenția de presa Tasnim, citata de Reuters, conform Mediafax.„Organizația pentru Energie Atomica…

- Iranul si-a cvadruplat rata de imbogatire a uraniului de concentratie redusa, a declarat un oficial de la complexul nuclear Natanz, citat luni de agentia de presa Tasnim, preluata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Stirea a aparut la o saptamana dupa ce Teheranul a anuntat oficial ca a incetat…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Fregata spaniola Mendez Nunez si cei 215 marinari au fost retrasi din grupul care insoteste portavionul USS Abraham Lincoln, o forta navala formata dintr-un portavion clasa Nimitz, un crucisator clasa Ticonderoga, patru distrugatoare clasa Arleigh Burke si mai multe nave de asistenta.Marti,…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif nu crede ca presedintele american Donald Trump doreste un razboi cu Iranul, dar considera ca acesta ar putea fi ademenit intr-un conflict, conform unui interviu acordat Reuters miercuri, la sediul misiunii Iranului la ONU din New York. "Nu cred ca vrea…