- Alte state membre UE unde mai mult de o cincime din populatie nu isi permite un autoturism sunt Bulgaria (20,6-) si Ungaria (20,1-). La polul opus, tarile membre UE in care cel mai mic procent din populatie nu isi permite un autoturism erau: Cipru si Malta (unde doar 1,7- din populatia totala nu isi…

- ♦ Datoria publica a Romaniei a crescut nominal, in T2/2018, fata de T2/2017 cu 9,5 mld. lei (2 mld. euro), dar a scazut ca pondere in PIB de la 37% la 34,1% ♦ Nominal, datoria publica a fost, in iunie 2018, de 305,8 mld. lei, fata de 301,7 mld. lei in aprilie 2017 si 296,3 mld. lei in iunie…

- Peste 1350 de sportivi din 28 de tari europene vor fi prezenti la finalul lunii la Sala Transilvania din Sibiu, unde vor avea loc doua evenimente de amploare: Cupa Internationala de Taekwon-do ITF pentru Copii si Cadeti (25-26 octombrie) si cea de-a noua editie a Cupei Europei la Taekwon-do ITF (26-28…

- România este pe locul cinci într-un top al țarilor cu cele mai mari vânzari de pesticide. Cele mai semnificative vânzari de pesticide în 2016 în Uniunea Europeana s-au înregistrat în Spania, Franta, Italia si Germania…

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- Un oficial din Ministerul Afacerilor Externe a avansat un buget orientativ al cheltuielilor pe care le va suporta statul roman cu Președinția Consiliului Uniunii Eurpene, pe care Romania o va asigura in primele 6 luni ale anului 2019: intre 60 și 80 milioane de euro! „Noi incercam sa facem un balans…

- Prin anumite canale de comunicare, utilizand datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Bucureștiul se lauda ca Romania a inregistrat, in 2017, cel mai mic preț la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul statelor membre ale Uniunii Europene. Ar fi și culmea sa…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…