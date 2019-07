Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a identificat persoana din spatele scurgerii mai multor informatii clasificate transmise in Centrala de ambasadorul Regatului Unit la Washington, eveniment care a provocat o criza diplomatica intre cele doua tari, a informat Sunday Times, transmite Reuters. Saptamana trecuta, ziarul…

- Jean Valvis, Presedintele si Directorul General AQUA Carpatica, a fost prezent saptamana aceasta la Londra la o ceremonie grandioasa la Guildhall in cadrul careia au fost anuntati castigatorii The Grocer Gold Awards 2019, iar a carui gazda a fost Lord William Hague, fostul ministru de Externe al Regatului…

- Dupa «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai indulcit declarațiile acide facute inaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la intalnirea cu Theresa May, inca premier, i-a adus omagii pentru «talentul…

- 'Suntem constienti ca unii cetateni UE, rezidenti in Marea Britanie, nu au putut vota astazi si intelegem frustrarea cauzata de acest fapt', potrivit aprecierii Comisiei Electorale britanice. Mass-media britanica si organizatia The 3 Million, denumita astfel dupa numarul estimat de cetateni UE care…

- Tabloidul Moskovski Komsomolet a publicat pe site acest mesaj vocal de 30 de secunde, dand asigurari ca a fost lasat de catre Serghei Skripal nepoatei sale Viktoria, cu resedinta in Rusia.Potrivit cotidianului, Serghei Skripal a sunat-o pe nepoata, la 9 mai, cu ocazia marcarii vitoriei…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis marti parlamentarilor ca vor trebui sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters. Totodata, May a asigurat ca Regatul Unit nu va iesi din UE daca acordul in acest sens nu intruneste sprijinul politic al tuturor partidelor…

- Fotbalistul Gabriel Tamas (35 de ani), care a fost prins conducand cu 205 km/h in Israel, sub influența bauturilor alcoolice, va scapa de arest. Judecatorii israelieni i-au dat, duminica, fotbalistului roman sentința finala. Fundasul va efectua doua luni de munca in folosul comunitații pentru fapta…