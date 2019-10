Stiri pe aceeasi tema

- Baut bine, un roman de 34 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a cazut de la peste trei metri inalțime intr-un canal din localitatea italiana La Spezia. Omul a avut șansa ca a fost vazut de doua prostituate aflate in zona care au chemat ajutoare. Incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul…

- Momente socante pentru carabinieri, dupa ce un roman din Italia a vrut sa-si puna capat zilelor. Barbatul de 34 de ani a fost la un pas sa se spanzure in parcul central din orasul Toscana.

- Un miner a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un bulgare de pamant. Incidentul a avut loc cu putin timp inainte ca barbatul sa iasa din tura. Se numeste Marius Zdrancuta. Medicii spun ca starea lui va fi buna....

- Gheorghe Voicu, un roman in varsta de 52 de ani, care lucra ca montator de schele și-a pierdut viața dupa ce a cazut de la inalțime. El punea schele in jurul unei biserici de langa Brescia. Incidentul a avut loc ieri. Barbatul roman lucra la montarea unei schele in jurul bisericii Santa Maria Assunta…

- Un roman in varsta de 27 de ani, stabilit in Veroli, in apropiere de Frosinone, a fost reținut dupa un gest nebunesc. Incidentul s-a petrecut in urma cu cateva zile, a notat gazetaromaneasca.com. Barbatul a coborat din mașina, a luat drujba din portbagaj, a pornit-o și a inceput sa-i alerge pe localnicii…

- O femeie romanca, in varsta de 43 de ani, domiciliata in Italia, in Torre Pellice, langa Torino, a vazut un italian in varsta de 42 de ani care dorea sa se sinucida. Incidentul a avut loc seara trecuta. Femeia a vazut un incendiu in interiorul unei mașini, iar cand s-a uitat mai bine, l-a vazut pe șofer…

- Un tanar roman, in varsta de 28 de ani, stabilit in Italia, a suferit ieri seara, in jurul orei 22.00, un teribil accident la locul de munca. Tragicul eveniment a avut loc in depozitul unei firme din Padova, unde romanul lucra la descarcat marfa dintr-un tir, a notat rotalianul.com. In timp ce descarca…

- Un roman in varsta de 35 de ani, de „meserie” hoț in Italia, a avut un ghinion incredibil. Dupa o spargere data in Roma, n-a mai putut fugi, fiindca a ramas blocat in lift! Romanul a ramas blocat in liftul unui bloc de pe via Colle di Mezzo, in zona Vigna Murata, Roma, a notat romatoday.it. Politistii…