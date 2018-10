Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit cumplit pentru un roman in Italia. Barbatul a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul...

- Romanul a murit, dupa ce a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul care ar fi provocat nenorocirea. Incidentul șocant a avut loc in zona industriala a localitații Pioltello, din apropiere de Milano.…

- Un roman de 50 de ani și-a gasit sfarșitul in Italia, dupa ce a incercat sa sara un gard. Acesta a fost descoperit fara suflare in parcul Villa Ghirlanda Silva din Cinisello Balsamo, in apropiere de Milano.

- Un roman, in varsta de 50 de ani, a fost gasit fara viața in parcul Villa Ghirlanda Silva din Cinisello Balsamo, in apropiere de Milano. Trupul barbatului, care avea o rana vizibila la un picior, a...

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza MAE, care adauga ca,...

- Cel putin 35 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova. Iar acum s-ar fi aflat motivul pentru care s-a produs tragedia din Geneva. (Oferta speciala playstation) Un roman care locuieste in apropierea podului dinGenova care…

- Sfarșit cumplit pentru un roman in Itali!. Barbatul de 40 de ani a fost spulberat de un tren in Lombardia. Mecanicul locomotivei a dezvaluit detalii cutremuratoare. Descoperirea macabra a fost facuta joi, 2 august, in jurul orei 7:00 dimineața, intre Gallarate și Busto Arsizio, pe șinele de tren destinate…

- Cea care l-a gasit a fost chiar sotia sa. Femeia a sunat imediat 118, dar medicii nu au putut face altceva decat sa constate moartea barbatului. Barbatul este tatal a trei copiii care au ramas acum fara un sprijin important. El venise in Italia pentru a-și gasi un loc de munca mai bine platit…