Stiri pe aceeasi tema

- Londra publica raportul ”Yellowhammer”, care arata dezastrul pe care il va provoca un Brexit fara acord: inflație, penurii și tensiuni sociale Guvernul britanic a publicat concluziile dosarului ”Operatiunea Yellowhammer”, care evalueaza consecintele cele mai brutale ale unui…

- Londra publica raportul ”Yellowhammer”, care arata dezastrul pe care il va provoca un Brexit fara acord: inflație, penurii și tensiuni sociale Guvernul britanic a publicat concluziile dosarului ”Operatiunea Yellowhammer”, care evalueaza consecintele cele mai brutale ale unui…

- In iunie, guvernul de la Dublin a prezentat doua strategii bugetare: o optiune preferata, care prevedea cresterea excedentului in cazul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana in cadrul unui acord, si un scenariu fara reglementarea Brexit-ului, urmat de un deficit pentru amortizarea socului.…

- Ne-am obișnuit sa le spunem Diapora și ii vedem la alegeri la cozile lungi de la ambasadele Romaniei. 450.000 de romani din multele milioane plecați sa munceasca, nu doar sa voteze, in strainatate sunt in Marea Britanie. Marea lor temere este ca Brexit le va opri accesul la statutul de rezident cu drept…

- Laburistii au invitat din nou joi celelalte partide din opozitie si pe unii conservatori sa sustina planul liderului lor, Jeremy Corbyn, care vrea sa contracareze un Brexit fara acord, facand sa cada guvernul lui Boris Johnson, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Celelalte partide au rețineri mari…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza news.ro.Boris Johnson a declarat ca Guvernul…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul în care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerând organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, relateaza Mediafax."Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri…

- Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul in care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerand organizarea unui scrutin parlamentar anticipat. "Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului…