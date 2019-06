Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele Evaluarii Nationale arata ca scolile din mediul rural nu duc lipsa de elevi performanti. „Adevarul” a identificat mai multe cazuri de elevi din mediul rural care, potrivit notelor de la Evaluarea Nationala, sunt la nivelul unor elevi din scoli de top aflate in marile orase.

- FELICITARI… Si la tara se face carte in adevaratul sens al cuvantului, daca exista dorinta si daruire. O dovedesc notele foarte bune obtinute anul acesta de elevii de clasa a VIII-a, din mediul rural, la Evaluarea Nationala. Cea mai mare medie este a Roxanei Georgiana Asavei de la Scoala “Mihail Eminescu”…

- Proiectul „Smart School la Ciugud – școala viitorului in mediul rural” a fost selectat in finala competiției naționale Țara lui Andrei, iar, marți, 25 iunie, va fi prezentat oficial in fața juriului. Ciugudul vrea sa dezvolte un proiect ambițios și sa inființeze prima școala „smart” din mediul rural…

- Evaluarea Nationala la nivelul judetului Iasi a avut loc in 176 de centre de examen, dintre acestea 55 aflandu-se in mediul urban, in Iasi sau in alte orase ale judetului, iar 121 de centre care se afla in mediul rural. Inainte de ora 10.30, zeci de parinti sau membri ai familiei i-au asteptat pe absolventii…

- Evaluatorii dintr-un alt județ vor primi de la Bihor cu 549 de lucrari mai puține. La prima proba a Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a – cea de Limba și literatura romana, 549 dintre elevii inscriși au lipsit. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bihor nu au fost luați prin surprindere…

- Comuna Ciugud vrea sa dezvolte un proiect ambițios, respectiv sa inființeze prima școala „smart” din mediul rural din Romania. Totodata, comunitatea dorește sa promoveze un concept național prin care sa demonstreze ca tehnologia poate fi soluția prin care educația in mediul rural se poate dezvolta și…

- Alegerile europarlamentare se pare ca au starnit un interes mare in randul populației. Pana la ora 13.00 in județul Neamț au votat 89915 persoane, reprezentand 19,23% din populația așteptata la vot. In Neamț predomina in continuare voturile din mediul rural fața de mediul urban, diferența fiind de aproximativ…

- Primarii vor avea la dispoziție un fond special de 10 miliarde de euro din care pot sa primeasca finanțare pentru proiecte locale, cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine...