- ​Internationalul ceh Josef Sural, care evolua la echipa turca Alanyaspor, a murit în urma unui accident rutier, produs, duminica seara, când revenea de la un meci din campionatul Turciei, informeaza AFP, potrivit News.ro."Jucatorul nostru ceh Josef Sural, care a fost grav ranit…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 5.30, la Podul Vinerii, la ieșire din localitatea Huedin. Un autoturism cu volan pe dreapta, care circula pe sensul de mers Oradea – Huedin, a patruns pe sensul opus unde a lovit frontal o masina care circula regulamentar. In urma…

- Un tanar de 19 ani din Ungheni a murit in urma unui accident produs aseara pe soseaua de centura a orasului Ungheni. Solicitat de IPN, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Ungheni, Cristina Vicol, a spus ca la fata locului s-a stabilit ca un conducator auto, de 41 ani, din orasul Calarasi,…

- Azi noapte, in jurul orei 02,00, un barbat in varsta de 56 de ani din Baia Sprie conducea un autoturism pe DN 1C, dinspre Dej inspre Baia Mare. Pe fondul oboselii, insa, acesta a adormit, a parasit partea carosabila si sarind peste un sant, a ajuns cu autoturismul pe un camp. Barbatul a fost transportat…

- Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. Una dintre victime era prinsa sub autoutilitara rasturnata, iar cealalta era incarcerata in autoturism.

- Un barbat de 40 de ani din comuna Sohodol a fost condamnat cu suspendare in dosarul penal cu obiect ”uciderea din culpa” in care a fost inculpat. Judecatoria Campeni, care a fost instanța de fond, a descoperit o culpa comuna a soferului si a victimei. Soferul este acuzat ca, in timp ce conducea o autoutilitara,…