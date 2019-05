Un cutremur de 5,3 s-a produs sâmbătă. Nu sunt persoane rănite Medici din zona au declarat ca nu au fost inregistrate persoane ranite, iar autoritatile au anuntat ca nu au fost consemnate pagube materiale importante.



Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 71 kilometri sud-est de Sulaymaniyah, la o adancime de 10 kilometri, potrivit USGS.



Conform biroului din Sulaymaniyah pentru monitorizarea activitatii seismice, cutremurul s-a produs in apropiere de orasul Darbandikhan si a fost simtit in mai multe asezari invecinate, potrivit Agerpres.



''Acest cutremur care a avut loc in Irak s-a simtit in Ezgeleh si, din fericire, pana…

Sursa articol si foto: rtv.net

