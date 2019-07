Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Independentei in Statele Unite a fost marcata de un cutremur puternic. Statul american California a fost zguduit de un seism cu magnitudinea de 6,4, cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Miscarea tectonica nu a provocat victime, insa a facut pagube.

- Celebrul profet Nostradamus a prezis ce va urma sa se intample in toata lumea, in acest an. Dupa scrierile lui, anul 2019 va aduce un razboi apocaliptic, o noua raspandire a terorismului, inundații in Europa și un cutremur devastator in Statele Unite. Mirror.co.uk scrie ca, potrivit lui Nostradamus,…

- Autoritatile de la Beijing sustin ca au gasit un aditiv interzis in nutretul cu care ar fi fost hraniti porcii sacrificati pentru a fi exportati din Canada in China. O investigatie a aratat ca pana la 188 de certificate sanitar-veterinare atasate exporturilor de carne de porc spre China au…

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…

- Adoptarea concluziilor Consiliului Uniunii Europene "Catre o Europa tot mai sustenabila pana in 2030" a fost una dintre cele mai importante realizari din perioada in care Romania a detinut presedintia Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, marti a avut loc cea de-a saptea si ultima sedinta…

- Au aparut deja primele flori ale bujorilor de stepa (Paeonia tenuifolia) in Rezervatia botanica de la Zau de Campie, judetul Mures, singurul loc din Europa in care aceasta floare a supravietuit, iar in doar cateva zile au fost inregistrati peste 2.000 de turisti veniti sa ii vada, insa numarul acestora…