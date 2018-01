Un copil de cinci ani a fost găsit încuiat în șifonier. Mărturisirea băiatului e dramatică Poliția din Texas a gasit un baiat de patru ani încuiat într-un șifonier extrem de mic. Oamenii legii sunt de parere ca copilul statea acolo de câteva ore bune. Momentul șocant a fost atunci când baiatul le-a spus polițiștilor ca singurii lui prieteni sunt șoarecii și gândacii. Micuțul a fost preluat de cei de la Protecția Copilului, iar mama lui a fost acuzata de neglijența propriului copil, potrivit Mirror. Tatal baiatului a depus cerere pentru custodia copilului, însa este suspectat de consum de droguri, ceea ce nu-i… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

