Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au murit, si alti 18 au fost raniti, dupa ce un vartej de praf asemenea unei tornade a scos din temelii si a luat pe sus un castel gonflabil in China. Imaginile surprinse de un martor arata cum structura din plastic este luata pe sus de tornada si apoi se rastoarna la zeci…

- Tragedie fara margini in județul Cluj! Un baiețel de 2 ani a fost strivit de o ușa metalica. Potrivit autoritaților, accidentul s-a produs in urma caderii unei uși metalice sprijinita de perete, peste baiețelul de 2 ani. Unul dintre vecini iși schimbase ușa veche și o sprijinise de peretele scarii.

- Tragedie la Sibiu, acolo unde un baiețel de un an și șapte luni a murit, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc. Copilul ar fi fost lasat nesupravegheat, motiv pentru care moartea este acum cercetata de polițiști.

- Tragedie intr-o familie din Buzau! Un tata a murit in timp ce iși certa fiul, in varsta de 30 de ani, ca nu are loc de munca.Barbatul, in varsta de 60 de ani, a picat ca secerat, chiar in timp ce iși mustra fiul șomer. Potrivit spynews.

- Sesizarea pe numarul de urgența 112 a fost transmisa Poliției Hunedoara in jurul orei 12.00. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca un locatar al blocului de la strada Mureșului a gasit tubul de oxigen in zona unei ghene de gunoi și a incercat sa ii desfaca un robinet, cu intenția de a-l valorifica…

- Imagini de coșmar. Un copil a fost lovit in plin de o butelie care ar fi explodat dupa ce un barbat a manevrat-o necorespunzator... The post Tragedie in vestul tarii. Un copil de 6 a murit dupa explozia unei butelii de oxigen appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedia a avut loc pe DN 22, intre localitațile Palazu Mic și Cogealac. La intrarea intr-o curba, un șofer baut, in varsta de 22 de ani, a pierdut controlul volanului și a izbit violent un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, mașina care mergea regulamentar a fost aruncata pe camp.…