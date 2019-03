Iditarod, cursa de sanii trase de caini desfasurata pe o distanta de 1.000 de mile, s-a incheiat miercuri, inaintea zorilor, pe strazile acoperite cu zapada din localitatea Nome din Alaska, localnicul Pete Kaiser si cainii sai reusind sa reziste cu greu in fata celorlalti concurenti si sa preia titlul de la campionul norvegian Joar Leifseth Ulsom, relateaza Reuters. Kaiser, in varsta de 31 de ani, a trecut linia de sosire cu doar 12 minute inaintea lui Leifseth Ulsom, de 32 de ani, clasat pe locul al doilea, in unul dintre cele mai stranse finisuri din istoria Iditarod. Aceasta este prima cursa…