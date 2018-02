Stiri pe aceeasi tema

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a avocatului retinut in decembrie 2017. Acesta a accidentat patru persoane care traversau regulamentar carosabilul, printre acestia erau si doi copii. Mai mult avocatul a parasit locul…

- Cateva mii de locuitori ai localitatii sarbe Kikinda sunt in acest moment in cautarea unei slujbe. Iar Romania, Banatul romanesc, ar putea fi o destinatie excelenta, a declarat, vineri, Tibor Horvat, directorul general al Camerei de Comert din Kikinda.

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, le-a spus celor mai importanti oameni de afaceri ca votul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline, scrie publicatia Times, transmite Reuters. Carney a fost rugat de un…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 219 oferte de munca destinate șomerilor. Cele mai multe dintre acestea, și anume 47, sunt pentru muncitori…

- Marea Britanie va plati inca 44 de milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți, care ar putea trece Canalul Minecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de…

- Cercetarea, condusa de organizatia nonprofit Working Families si Bright Horizons, o companie din domeniul educatiei timpurii, a ajuns la concluzia ca multi parinti muncesc peste programul normal de lucru din cauza volumului mare de sarcini. Aproape doi din cinci parinti nu ajung acasa la timp…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii ei,…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Intr-o lume profund preocupata de impactul automatizarii asupra locurilor de munca, Suedia este bine pozitionata sa imbratiseze tehnologia la costuri umane limitate, scrie The New York Times. In mare parte a lumii, oamenii care depind de salarii sunt din ce in ce mai ingrijorati ca vor ramane…

- Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care castigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.

- Ofertele nu vor lipsi de pe piata muncii nici in 2018, domeniile in care se vor face cele mai multe angajari fiind domeniul tehnic, financiar bancar, industria automobilelor si cel energetic, apreciaza specialistii in recrutare, care ii vor invita la interviuri pe candidatii cu CV-uri personalizate…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- Rebecca Batchelor, în vârsta de 21 de ani, este o fosta majoreta din Marea Britanie, a folosit zeci de mii de lire sterline furate de iubitul ei de la pensionari vulnerabili. Fosta majoreta, care a fost pusa pe liber pentru ca atragea prea mult atenția sportivilor, cheltuia…

- Un barbat și o femeie, in varsta de de 30 de ani, respectiv de 19 ani, risca sa fie incarcerați dupa ce au fost prinși ca transportau zece kilograme de marijuanaa intr-un autocar pe ruta Barcelona-Praga.

- Proprietarul de caini a incarcat 40 de patrupede intr-un vehicul fara ventilatie, intentionand sa le duca la un spectacol canin, Salonul de Caini Beagle Fanciers Dog, din Marikina City, nu departe de Manila, capitala statului Filipine. Cand vehiculul a ajuns la destinatie a constatat insa…

- Mai mult de jumatate dintre angajații romani ar fi dispuși sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, este concluzia unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock…

- Pozele cu o tanara in varsta de 19 ani din Iran care doreste sa arate ca Angelina Jolie au socat o lume intreaga! Se pare, insa, ca totul ar fi fost doar o farsa, imaginile fiind rezultatul machiajului și a Photoshop-ului

- O zona din Romania ocupa locul cinci in topul celor mai performante regiuni din Europa, conform analizei facute de Milken Institute pe baza datelor privind locurile de munca, salariile si calificarea fortei de munca. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante…

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului. Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de Budapesta, care…

- Clasamentul, realizat de Milken Institute, ia in considerare variabile precum crearea de locuri de munca, castigurile salariale, productia si concentrarea de forta de munca calificata. Pe primul loc se gasește Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare.…

- Google ar putea da 2,7 miliarde de lire sterline, daca se admite o reclamație facuta de o noua companie de consum. Campania, numita „Google You Owe Us”, reprezinta 5.4 milioane de persoane din Anglia și Țara Galilor care susțin ca gigantul tehnic a strâns date de pe iPhone…

- O adolescenta care ucis o fetita de sapte ani in parc a fost condamnata la inchisoare pe viata, potrivit Digi 24.Fata avea 15 ani atunci cand a comis crima care a socat o intreaga comunitate. Katie Rough, in varsta de sapte ani, a fost sufocata, iar apoi ucigasa a decapitat o, intr un parc din York,…

- Proiectul in valoare de 200 de milioane de lire sterline a fost aprobat de Guvern in 2015 iar nava urmeaza sa intre in serviciul British Antarctic Survey in anul 2019. Potrivit presei din Regat, ceea ce se dorea a fi cel mai mare proiect de construcții navale din Marea Britanie, o investiție…

- Viceministra Finanțelor, Maria Carauș, care intre timp și-a dat demisia, risca de la 7 la 15 ani de inchisoare și o amenda de pina la 500 de mii de lei pentru ca ar fi facut tentative de trucare a unor licitații publice. Viceministra fusese reținuta la inceputul lunii octombrie curent, iar procurorii…

- „Tatal meu este unicul meu erou. El a decedat cu 2 zile in urma, in Marea Britanie. Pentru ca sunt fiul cel mai mare, trebuie sa suport cheltuielile și birocrația, dar am nevoie de ajutorul tau sa-l repatriez acasa, in Moldova. Aceasta suma este exact de care am nevoie pentru toate serviciile. Pentru…

- Aproximativ 3,9 milioane de turiști straini au vizitat în august Marea Britanie și au cheltuit 2,80 miliarde de lire sterline (3,7 miliarde de dolari), ambele cifre reprezentând un record, arata datele preliminare ale Oficiului Național de Statistica (ONS), transmit AP și Reuters. …

- Doi jurnalisti au fost acuzati de spionaj o curte de justitie din Cambodgia, dupa ce au oferit stiri unui post de radio american, iar acum pot primi pana la 15 ani de inchisoare, scrie news.ro.Prim-ministrul Hun Sen, care conduce Cambodgia de mai bine de trei decenii, are o abodare anti-americana…

- Doi musulmani francezi vor fi judecati in aprilie in estul Frantei pentru intruziune intr-o manastire catolica, unde au cerut crestinilor sa se converteasca la islam, anunta parchetul din aceasta regiune, care exclude orice legatura cu o "cauza terorista", scrie AFP.

- Puiu Popoviciu scapa de inchisoare. Potrivit Realitatea TV, este vorba despre Puiu Popoviciu care a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul ,,Afacerea Baneasa". Puiu Popoviciu in momentul de fața este in Marea Britanie, de unde autoritațile incearca fara succes…

- Marea Britanie se pregatește sa transfere Iranului peste 400 de milioane de lire sterline (527 milioane de dolari) pentru a obține eliberarea unui cetațean britanic de origine iraniana care lucra in cadrul unei agenții de ajutorare.

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare. De asemenea, angajatorii din Marea Britanie cauta 100 de muncitori in fabrica,…

- Fostul consilier de stat Razvan Murgeanu a fost condamnat definitiv, de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru trafic de influența, dar si la munca in...

- Totodata, proiectul mai prevede ca pentru fiecare lucrare stiintifica elaborata si publicata in timpul detentiei pedeapsa sa se reduca cu 20 de zile. Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 6 noiembrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele de sedinta, senatorul…

- S-a trezit proprietar peste un sat întreg din muntii motilor si n-a cheltuit o avere, dupa cum s-ar putea crede. A dat chiar mai putin decât platesc cei înstariti pe o masina de lux. Vrea sa-l faca o oaza în care oaspetii sa se rupa de tumultuoasa lume moderna…

- O femeie din Marea Britanie care desfasura activitati caritabile si care se afla in prezent in inchisoare in Iran, acuzata fiind de spionaj, si-ar putea petrece inca cinci ani dupa gratii din cauza unei afirmatii ce a fost facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson.

- Conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), oferta de locuri de munca disponibila in aceasta perioada cuprinde joburi in mai multe țari, cele mai multe joburi fiind disponibile in Marea Britanie. In regat sunt așadar disponibile 335 locuri de munca pentru…