- Un barbat a fost arestat dupa ce fosta lui iubita a realizat ca locuia in mansarda casei sale. Femeia incepuse sa observe tot felul de semne in jurul casei in care locuia ea și fiica sa, in...

- O femeie in varsta de 75 de ani din localitatea Mihalceni, comuna Cioraști, a fost amendata de polițiștii Postului de Poliție din comuna, cu suma de doua sute lei, dupa ce a sunat la 112. In cursul dimineții de luni, femeia a apelat numarul unic de urgența, dupa ce o vecina i-ar fi patruns in […] Articolul…

- Proiectul privind PUD ul unui proiect imobiliar pe care un investitor dorea sa l realizeze langa Poarta Mare a Cetatii Tomis de pe strada Mircea cel Batran a fost respins ieri de Consiliul Local Municipal. De la vot s au abtinut doar consilierii PMP, restul alesilor locali, de la PSD si PNL, votand…

- Un barbat in varsta de 80 de ani a apelat numarul unic de urgența dupa ce s-a pierdut in localitatea Lupoaia din Motru. Echipajele ISU Gorj au reușit sa il localizeze și sa il transporte la spital. „Astazi, un barbat in varsta de 80 de ani a apelat numarul unic pentru apeluri de urgența 112 … Articolul…

- Patru tineri s-au dus in vizita la mama lor de 80 de ani, au deschis frigiderul cautand ceva de mancare, dar ce au gasit i-a lasat masca. Au alertat imediat autoritatile care au deschis o ancheta, dar femeia neaga orice acuzatie!

- Un adolescent de doar 15 ani a fost nevoit sa spune la Poliție ca sa scape de bataile mamei sale. S-a intamplat la Suceava, unde baiatul, satul sa fie lovit de femeia care i-a dat naștere, a sunat la 112. Femeia a continuat, insa, sa-l loveasca și de fața cu polițiștii.