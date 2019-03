Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 8 luni inchisoare pentru luare de mita, insa instanta a mentinut o decizie anterioara privind eliberarea conditionata din penitenciar, informeaza…

- O sesizare facuta la Curtea Constitutionala de Florin Iordache, lasat la conducerea Camerei Deputatilor de Liviu Dragnea cat a fost internat, ar putea sa aduca inca o sansa la libertate unor controversati politicieni condamnati la inchisoare. Este vorba despre componenta completurilor de la Curtea Suprema,…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.roUn complet de cinci judecatori…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat. Judecatorii…

- Cristi Borcea, 49 de ani, a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare in Dosarul Retrocedarilor. Dragoș Savulescu, alt fost acționar la Dinamo, a primit și el o sentința definitiva de 5 ani și jumatate. In același dosar, fostul primar al Constanței, Radu Mazare a primit și el 9 ani…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței fugit în Madagascar, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani de închisoare cu executare, transmite Realitatea TV.

- Patron din Pitești, condamnat la 4 ani și 10 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala. Miercuri, 6 februarie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Argeș, privind pe Catalin Petre Costin, de 41 de…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat marti de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor…