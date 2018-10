Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 58 de ani din comuna Teis a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost lovit in cap cu toporul de catre sotia sa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita, citat de Agerpres.ro 39; 39;Este un conflict spontan intre doi soti. Din primele date, se…

- Brigitte Sfat a anuntat ca are un nou iubit inca din luna februarie a acestui an, la scurt timp dupa ce focoasa bruneta a intentat divort de fostul mare tenismen Ilie Nastase. Deja cei doi nu se sfiesc sa se arate lumii. Petrec mult timp impreuna, atat in tara cat si in Dubai, locul in care spun ca…

- La data de 21 august 2018, politistii Postului de Politie Bistra au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 46 de ani, din comuna Bistra, care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de “incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin…

- Stelian Rotari (30 de ani), din comuna Marginea, judetul Suceava, a fost trimis in judecata pentru ca l-ar fi omorat pe un consatean cu sapte ani mai mare si i-a ascuns cadavrul intr-un beci. Maricel Zlotari locuia la domiciliul criminalului sau si nu mai fusese vazut din toamna lui 2017. Politia a…

- Pe conturile de pe retelele sociale ale administratiei lui Assad a aparut si o fotografie cu Prima Doamna care poate fi vazuta cu o perfuzie, alaturi de sotul ei, in timp ce se afla la spital. „Asma al-Assad incepe astazi, cu putere, incredere si credinta, faza preliminara a tratamentului…

- Simon O'Kane, tatal a doi copii, a publicat un anunt pe eBay, prin care a anuntat ca o vinde pe Leandra, sotia lui, pe care a comparat-o cu o masina la mana a doua. Totul a fost o gluma, insa acesta a constatat cu uimire ca licitatia a ajuns pana la 65.

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Sebes a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia la 1 an si 4 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru comiterea infractiunii de santaj. Inculpatul a amenintat o femeie, cu care a avut o relatie, cu publicarea unei filmari compromitatoare in care aceasta aparea…

- Cuplul din Marea Britanie a descoperit acum șase ani un puț chiar sub canapeaua din sufrageria casei lor. S-au apucat sa sape și au gasit un obiect istoric. Colin Steer și soția lui, Vanessa din Plymouth, Devon, s-au mutat in casa in stil victorian acum 24 de ani. Ei au descoperit o ușoara adancitura…