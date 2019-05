Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator azi-dimineața, inainte de ivirea zorilor, in Reșița, pe strada Romaniței. Flacarile au distrus un apartament și, pana sa fie stinse, au luat cu ele viața unui barbat, care a murit intoxicat cu monoxid de carbon. Alte persoane au fost ranite, iar altele au suferit atacuri de panica.…

- Scandal uriaș intre doua clanuri, in fața unui notariat! Dupa ce nu au reușit sa-ți imparta bunurile pe cale legala, oamenii și-au imparțit pumni, blesteme, batai cu ranga și cu parul. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional

- Accident grav intr-un apartament de pe Aleea Narcisei, din Reșița. In urma unei explozii puternice, viața unui barbat s-a schimbat in totalitate, fiind transportat la spital de urgența, cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. Incidentul a avut loc in jurul orei 16.20. Explozia s-a…

- Un barbat in varsta de 68 ani a murit, iar alte doua persoane, intoxicate cu fum si cu arsuri la maini, au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marti The post Incendiu violent. Un barbat a murit, iar alte doua persoane au ajuns la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat în vârsta de 67 de ani, din Șerbanești, a ajuns la spital, cu arsuri de gradul doi pe circa 40 la suta din suprafața corpului, dupa ce a fost surprins de un incendiu puternic care i-a cuprins locuința.