Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial din cadrul Ministerul nord-coreean de Exterme a avertizat Statele Unite ca vor exista "consecințe nedorite" daca aceste nu iși vor schimba poziția privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, a informat presa sud-coreean, relateaza site-ul agenției Dpa.Citește și: Curiosul caz al…

- Un sondaj telefonic realizat de IMAS arata ca președintele Klaus Iohannis se indeapta triumfal spre un al doilea mandat, in timp ce liderii actualei coaliții de guvernare au scoruri foarte scazute.Citește și: Curiosul caz al revocarii lui Augustin Lazar: Sesizarea redactata de Ministerul Justitiei…

- Liderii europeni au avertizat Guvernul de la București asupra modificarilor in domeniul justiției, insa coaliția PSD-ALDE a acuzat un dublu standard. Totodata, un Eurobarometru al CE arata ca doar 40% dintre romani au o percepție buna asupra independenței justiției, fața de media UE, care e la 56%.Citește…

- Presedintele american Donald Trump, cei mai mari trei copii ai sai si Trump Organization au dat in judecata Deutsche Bank si Capital One Financial pentru a incerca sa blocheze raspunsul acestora la citatiile primite de la democratii din Congres, care vor sa vada documentele financiare ale presedintelui,…

- Cap de lista al PNL la europarlamentare, Rareș Bogdan, face o lista a marilor privatizari care s-au realizat in timpul guvernarii PSD și arata ca in urma acestui tip de conducere au ajuns romanii sa plece din țara.Citește și: Curiosul caz al revocarii lui Augustin Lazar: Sesizarea redactata…

- Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, pana miercuri la ora 21.00. In 18 judete este cod galben de furtuni, pana la ora 10.00. Cantitatile de precipitatii pot ajunge pana la 50 de litri pe metru…

- Potrivit unui document intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, in mandatul lui Tudorel Toaader, la Ministerul Justitiei a fost redactata o cerere de solutionare a unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul presedintelui de a da curs solicitarii de revocare a lui Augustin Lazar…

- Un avion care efectua un zbor al companiei Norwegian Air Shuttle de la Stockholm la Nisa, la bordul caruia se aflau 169 de pasageri, a fost nevoit sa se intoarca din drum, in urma unei alerte cu bomba, relateaza Reuters.Aeronava, de tip Boeing 737, s-a intors pe Aeroportul Arlanda, la periferia Stockholmului,…