- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrul de Externe Teodor Meleșcanu le-a mulțumit romanilor din diaspora care au ieșit duminica la vot, la alegerile europarlamentare și la referendumul pentru justiție. El atrage atenția ca nu este suficienta inființarea mai multor secții de votare,…

- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai. - stirea se actualizeaza - ...citeste mai departe despre "Marea Britanie organizeaza alegeri europarlamentare pe 23 mai"…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici vrea sa adopte un pachet de masuri pentru a facilita revenirea acasa a romanilor din diaspora. Teodorovici a anunțat demararea unor negocieri cu statele UE pentru masurile care sa raspunda "nevoii si dorintei de revenire acasa" a romanilor plecati la munca in…

- Victoria Dunford,o reprezentanta notorie a molovenilor din Diaspora, stabilita în Marea Britanie, se arata dezamagita de prestația în Parlament a exponenților PAS și PPDA. «Politicienii au nevoie de alegatori doar la alegeri, faptul ca în Moldova aproape toata…

- Un roman blocat intr-un ambuteiaj pe o autostrada din Marea Britanie a avut un șoc atunci cand a aflat ca iubita lui era victima accidentului care blocase drumul. Totul s-a intamplat pe autostrada M5, pe 3...

- Pe nume Giuseppe Ulleri, barbatul cu sindromul Down avea varsta de 61 de ani si a decedat din cauza neglijentei din spital, scrie ciao.ro. Acesta a fost lasat sa moara in spital de catre cadrele specializate care nu l-au hranit. Citeste si A fost mort de 21 de minute si a inviat in drum spre…

- Capitala Norvegiei, Oslo, va deveni primul oras din lume care va instala sisteme wireless de incarcare a taxiurilor electrice, in speranta ca aceste sisteme vor fi suficient de rapide si eficiente pentru a accelera adoptarea taxiurilor nepoluante. Proiectul va utiliza tehnologia cu inductie,…

- Pugilisul roman Lucian Bute si-a anuntat pe Facebook incheierea carierei de boxer. El este convins ca a luat ce mai buna decizie pentru el si familia sa. “Mi-am incheiat cariera de boxer. Moment emotionant in viata mea dar sunt ferm convins ca am luat decizia cea mai buna pentru mine si familia mea!”,…