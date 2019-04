Stiri pe aceeasi tema

- Demersurile municipalitatii ieșene de a descongestiona zonele centrale si marile cartiere supuse unei afluente crescute de autovehicule se concretizeaza prin punerea la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea unor parcari subterane sau supraterane etajate. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat joi, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din Targu Mures, in cadrul dezbaterii "Romania si perspectivele Uniunii Europene", ca proiectul european nu este unul esuat, ci trebuie relansat si ca riscul nationalist…

- Astazi, la Iasi, a fost semnat proiectul de reabilitare a cladirii care a gazduit Universitatea „Petre Andrei”, si care a devenit proprietate a Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi. Cele mai multe spatii didactice vor fi rezervate Facultatii de Medicina, si acolo vor putea…

- Un nou presupus medic a fost demascat. O femeie de 30 de ani și-a fabricat o diploma de medic și de 10 ani lucreaza la secția de Ginecologie a Spitalului de Urgența Ilfov. Raluca Daniela Birsan nu are nici macar parafa de la DSP. Facultatea de medicina are o durata de 6 ani, dupa care urmeaza perioada…

- In urma unei decizii luate pe 21 ianuarie de Ministerul Sanatatii din Israel, israelienii care se inscriu din 2019 la studii universitare medicale in Romania, implicit si la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, risca sa nu poata sa sustina examenul necesar in tara lor pentru…

- Procurorii DIICOT ancheteaza o plangere primita de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi cu privire la un atac informatic de tip ransomware care le-a distrus site-ul. Atacul a venit in luna decembrie cel mai probabil in urma faptului ca un angajat neatent a deschis un e-mail…

- Astfel, anul acesta inscrierile la UMF vor avea loc in perioada 15-20 iulie 2019, iar testul-grila este programat pentru 24 iulie. Metodologia din acest an pastreaza aceleasi discipline de examen pentru testul-grila, tot doua, si aceeasi pondere a notei obtinute la examenul de bacalaureat in media finala…

- Reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" au anuntat ca pentru anul universitar 2019-2020 vor fi infiintate doua noi specializari in cadrul facultatilor de Farmacie si Medicina...