UMBRE SEZONUL 3. HBO a anunţat când va începe difuzarea noului sezon al serialului UMBRE SEZONUL 3. Al treilea sezon "Umbre", il gaseste pe Relu incercand sa scape din capcanele intinse de Emilian. Relu nu se da in laturi de la nimic, pentru ca in joc nu e doar libertatea lui, ci intreaga operatiune a "familiei" de interlopi de care apartine. "Mizele sunt din ce in ce mai mari, Nicu e pe cale sa extinda imperiul, iar Relu este, mai nou, mana lui dreapta. Pe aceasta tabla de șah minata, un duel mental intre Emilian și Relu, Nico devine un pion, facand jocul ambelor tabere pentru propria supraviețuire. Ca in FILME. Faimosul "Varul" din reclamele TV, desfigurat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea sezon al serialului "Umbre", produs de HBO Europe, scris si regizat de Bogdan Mirica, va avea premiera pe 20 noiembrie la HBO si pe HBO GO. Noul sezon are 7 episoade, potrivit news.ro.Dupa un sezon doi care prefata confruntarea lui Relu cu Emilian, in al treilea sezon "Umbre", il…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca se poarta discutii cu producatorii si distribuitorii de medicamente pe mai multe paliere legate de politica in acest domeniu, care trebuie ”reformata din temelie”, informeaza AGERPRES . Intrebata de jurnalisti, vineri, cu prilejul participarii…

- Producatorii aceștia sunt atât de cunoscuți încât multe companii, precum Roco Piese, produc sau distribuie acum piese și copii de piese de drujba Stihl/Husqvarna, perfect echivalente! Andreas Stihl, de exemplu, a construit prima drujba în 1926. Aceasta funcționa cu electricitate…

- Filmul intitulat "El Camino: A Breaking Bad Movie", continuarea serialului de succes, va fi lansat in data de 11 octombrie pe Netflix, cu Aaron Paul in rol principal, potrivit The New York Times preluat de news.roAceasta urmare a serialului, la sase ani dupa difuzarea ultimului episod, spune…

- Producatorii trebuie sa aiba constiinta ca nu merge sa faca frauda atunci cand eticheteaza produsele, dar ar trebui sa existe si autoritati de control bine pregatite, impartiale si foarte exigente, a declarat, vineri, intr-un workshop de specialitate, Dorin Cojocaru, presedintele Asociatiei Patronale…

- HBO Europe, divizia din Europa a celebrului canal de televiziune american HBO, incepe o noua producție in Romania: “Bani negri (pentru zile albe)”, un serial de șase episoade scris și regizat de Daniel Sandu – marele caștigator al Premiilor Gopo... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ciumbrud este localitatea unde se cultiva, anual, peste un milion de trandafiri, iar mai mulți localnici au facut un business din vanzarea butașilor, care infrumusețeaza locuri din toate colțurile țarii, cei mai importanți clienți fiind marile lanțuri de hipermarketuri. Ciumbrudul este o localitate…

- Crescuta in teatru de tatal ei, Ștefan Velniciuc, pe care l-a insoțit la repetiții dinainte sa mearga la școala, Alexandra Velniciuc a luat repede microbul actoriei, iar la 5 ani știa deja care-i va fi drumul in viața. De-atunci, a facut totul ca sa-și vada visul implinit - și-a corectat chiar și un…