- Noi proteste, o greva generala și blocarea metroului au aruncat în haos Hong Kong, luni, autoritațile acuzând manifestanții ca vor sa "distruga" teritoriul semi-autonom și viața locuitorilor sai, scrie AFP.Gaze lacrimogene au fost lansate luni dupa-amiaza în mai multe…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- Luni, directorul general Ren Zhengfei a anuntat ca se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA. Gigantul chinez a raportat anul trecut venituri de 721,2 miliarde de yuani (104,16 miliarde…

- Amploarea semnificativa a protestelor din Hong Kong împotriva unei legi care ar permite extradarea în China continentala a reprezentat un moment de inspiratie pentru aceste vremuri marcate de o ascensiune a autoritarismului. Apoximativ 2 milioane de oameni au cerut sa li se asculte parerea…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…

- "Vom lupta pentru procesul de reunificare pasnica cu maxim de sinceritate si cele mai mari eforturi, dar nu facem nicio promisiune de renuntare la folosirea fortei", a declarat generalul Wei Fenghe, intr-un discurs sustinut la forumul de securitate Shangri-La Dialogue, la Singapore. "Orice subestimare…

- China "se gandeste in mod serios" la posibilitatea restrictionarii exporturilor de metale rare spre SUA, a declarat marti editorul sef al tabloidului chinez Global Times, preluat de Reuters. China a fost responsabilă pentru 80% din metalele rare, un grup de 17 elemente chimice utilizate…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China continua sa se complice, Beijingul facand apel la un „razboi al poporului“ impotriva Washingtonului si presedintele american Donald Trump amenintand ca va impune noi tarife pe bunuri chineze in valoare de 300 de miliarde de dolari, potrivit Business Insider.