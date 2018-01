Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a produs in urma cu cateva minute chiar in fața fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina intr-o țeava de gaze. In urma impactului o fetița de 11 ani a fost aruncata din mașina fiind descoperita fara viața. Pana…

- Accident spectaculos in prima zi a lui 2018. Un tanar a fost autorul unei adevarate cascadorii la Mierea, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in curtea unui localnic. Șoferul a reușit sa fuga de la [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Logan rasturnat intr-o curte.…

- O femeie de 59 de ani si-a pierdut viata in aceasta seara, in urma unui incident rutier, care a avut loc pe un drum din Buzau. Fiica ei, o tanara de 27 de ani, a vrut sa efectueze o depasire, dar nu s-a asigurat corect si s-a izbit violent de o alta masina. Impactul a fost atat de puternic, incat mama…

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Un accident rutier a avut loc vineri in jurul amiezii la intrare in Municipiul Gherla, pe strada Dejului. Potrivit primelor informații șoferul unui autoturism marca Opel care circula pe sensul de mers Gherla spre Dej s-a angajat intr-un viraj la stanga fara sa acorde prioritate de trecere unui alt autoturism…

- Accident spectaculos pe bulevardul Nicolae Balcescu din municipiul Buzau. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe trotuar, oprindu-se intr-un copac. Evenimentul rutier s-a produs chiar in fața restaruantului Grand. Autoturismul BMW circula [...] citește…

- Un accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp in municipiul Buzau, pe aleea de legatura dintre Horticolei si Alexandru Marghiloman. O femeie de 45 de ani, pieton, a fost transportata la spital. Vom reveni cu informații. Post-ul ULTIMA ORA: Accident rutier in municipiul Buzau apare prima…

- Accident rutier pe DJ 203 k pe raza localitații Bordusani. O persoana este in stare grava, inconștienta. Din primele date, se pare ca eate virba despre un impact intre 2 autoturisme, o persoana ramanand incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Impact…

- O fetița de un an și jumatate a fost ranita in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs pe raza comunei gorjene Balteni. Micuța se afla intr-o mașina, alaturi de parinți și sora. Autoturismul a fost lovit de o ...

- Accident rutier grav pe E85, in zona Crucea Comisoaiei. Doua mașini s-au ciocnit frontal, in urma coliziunii rezultand doua victime. Din primele informații furnizate de IPJ Buzau, un autoturism a patruns pe contrasens și s-a ciocnit cu o autoutilitara ce [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident…

- Un barbat in varsta de 60 de ani și-a pierdut viața in urma cu puțin timp, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un stalp pe drumul comunal 81, in localitatea Rușavaț din comuna Viperești. Potrivit informațiilor [...] citește mai mult Post-ul UPDATE: Accident mortal la Rușavaț apare prima data…

- Un accident rutier in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu putin timp la ieșirea din municipiul Buzau, spre Vernești. Din primele informații, se pare ca un autoturism Opel Zafira cu numere de Buzau s-a ciocnit cu [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident la ieșirea din Buzau!…

- Un barbat în vârsta de 45 de ani a provocat un accident rutier în lanț, vineri dupa-amiaza, pe DN1 în apropiere de intersectia cu DN7 – Vestem, judetul Sibiu. Un barbat și fetița sa minora sunt raniți.

- Un accident de circulație care putea avea consecințe extrem de grave s-a produs astazi la intrarea in curtea Școlii Nr.1 din municipiul Buzau. Noua persoane au ajuns la spital dupa ce mașina directoarei instituției a intrat in plin in grupul [...] citește mai mult Post-ul „S-a panicat și a apasat accelerația.…

- Un grav accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp la Scurtești, in zona farmaciei din localitate. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un autoturism Nubira intrat intr-un stalp. Doua victime au rezultat in urma [...] citește mai mult Post-ul VIDEO : Accident grav la Scurtești…

- Groaznicul accident rutier, care a avut loc acum trei zile, pe traseul Chișinau-Leușeni a lasat orfana o fetița de doar un anișor. Asta dupa ce parinții micuței, care aveau o varsta de 39 și, respectiv, 40 de ani s-au stins din viața dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un camion.

- Soferul avea viteza. Trei tineri sunt raniți. Poliția, Ambulanța și SMURD actioneaza la fața locului. Vom reveni. Post-ul ULTIMA ORA! Accident pe Colonel Buzoianu | AUDI intrat in stalp, trei victime apare prima data in Reporter Buzoian .

- O soferița din Buzau a pierdut controlul volanului și a ajuns cu roțile in sus chiar in rondul de la Orizont, la ieșirea din oraș spre Maracineni. Atat ea, cat și prietenul ei au iesit teferi din mașina. Revenim cu [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident spectaculos in rondul de la Orizont…

- Tagedie intr-o familie din Ramnicu Sarat. Diana Buzaianu, o tanara in varsta de 18 ani, care avea permis de conducere de doar cateva luni, a murit azi-noapte, dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp. Fata se afla singura in [...] citește mai mult Post-ul „Prea devreme, copil frumos!” | Diana murit…

- Un eveniment rutier a avut loc vineri seara la ieșirea din Buzau, in zona cimitirului „Sfantul Gheorghe”. Din primele informații, doua mașini s-au ciocnit frontal, una dintre acestea ricoșand in cea de-a treia. O șoferița din Buzau, aflata la volanul [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Impact frontal…

- Tanarul de 23 de ani, din Ciumbrud, care a condus baut și a provocat ieri un accident mortal la Aiud, a fost reținut pentru 24 de ore, luni seara, de polițiști. El va fi prezentat magistraților, cu propunere de arestare preventiva. Reamintim ca accident rutier soldat cu decesul unei femei și ranirea…

- Potrivit primelor informații, soferul vinovat are de 24 de ani si este din Campia Turzii. Tanarul conducea o autoutilitara pe DN1C dinspre localitatea Apahida, inspre Cluj-Napoca, cand a lovit-o pe fetita de 10 ani care voia sa traverseze strada pe trecerea de pietoni. Copila a fost transportata…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule s-a produs duminica dimineața pe strada Piru Haret din municipiu, la intersecția cu strada Traian Vuia. Potrivit primelor date, evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate de catre [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA…

- Trupul unui barbat in varsta de 49 de ani a fost scos fara suflare de pe fundul unei fantani din localitatea Balanești. Aseara, Dinu Dumitru se intorcea cu vitele de la pascut in momentul in care, cel mai probabil, s-a [...] citește mai mult Post-ul UPDATE: Anchetatorii merg pe varianta unui accident…

- Un tanar șofer din Buzau a fost la un pas sa produca o tragedie pe strada Frasinet din municipiul Buzau. El a intrat cu mașina in plin intr-un tractor aparținand societații de salubritate RER Sud, doar norocul facand ca nimeni sa [...] citește mai mult Post-ul La un pas de o tragedie | Accident pe Frasinet…

- Un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme s-a produs in urma cu puțin timp pe strada Alexandru Marghiloman din municipiu. In evenimentul produs in apropiere Școala 6 sunt implicate un BMW și o Dacia Papuc. Din primele informații, [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident in…

- Accident tragic, aseara, in Constanta. Doi tineri care se intorceau de la lucru au murit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent cu un alt automobil si a fost proiectata in zidul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite in urma unui accident petrecut sambata dupa amiaza in judetul Dolj, politistii incepand verificarile pentru a stabili cauzele evenimentului rutier.

- Ieri dimineața, miercuri, 8 noiembrie 2017, in jurul orei 07:25, pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei minore de 8 ani. Un barbat de 60 ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea autoutilitara pe Calea Dezmirului, dinspre str. Pata Rat spre…

- Simona Lazarovici, adolescenta in varsta de 16 ani, inca nu si-a gasit linistea vesnica. Chiar daca au trecut aproape 7 zile de la groaznicul accident de miercurea trecuta de la Ilisesti, tanara se afla inca la morga Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava.Asta pentru ca familia ...

- UPDATE 21:09: Din primele verificari, se pare ca un autoturism cu patru ocupanti, toți barbați, care circula pe DN 2C din directia Caldaraști catre Buzau, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu stalpul unui gard. In urma [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Accident grav la Pogoanele…

- Un accident rutier grav s-a produs in urma cu puțin timp pe DN2 E85, in localitatea Poșta Calnau. Conform primelor date, in eveniment sunt implicate doua autoturisme. Trei victime au fost anuntate in total, doua dintre acestea fiind incarcerate. Vom [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident…

- Fetita a fost dusa la unitatea medicala vineri, dupa pranz, pentru ca se simtea rau si a fost internata impreuna cu mama sa, in sectia de Pediatrie, aflata la etajul patru al cladirii. In jurul orei 17.00, mama a iesit cu micuta pe hol si a mers catre un geam, sprijinind-o de pervaz, moment…

- O femeie, de 24 de ani, a murit aseara, dupa ce in aceeasi zi a fost implicata intr-un accident rutier, care a avut loc pe DJ 661, in localitatea Vidin, comuna gorjeana Jupanesti. Potrivit politiei, sotul femeii, un barbat de ...

- Femeia a murit in urma impactului, informeaza Romania TV. Medicii de pe ambulanta, ajunsi la fata locului, au incercat sa o readuca la viata aproximativ o ora pe femeie, dar nu au mai putut face nimic. Citeste si Accident grav in Capitala. Bulevardul Aviatorilor, blocat dupa ce un sofer a…

- In urma cu puțin timp, o fetița a fost lovita de un autoturism pe o trecere de pietoni din comuna Maracineni. Accidentul a avut loc in jurul orei 11.20 in apropierea magazinul Cernica. In urma impactului, o fetița ranita la [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Fetița lovita de mașina pe trecerea…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua mașini s-a produs joi dimineața pe raza localitații buzoiene C.A. Rosetti. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce unul dintre șoferi a intors fara sa se asigure, fiind lovit de [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident pe drumul spre Braila…

- La aceasta ora, traficul se desfașoara ingreunat pe drumul european E85, la iesirea din localitatea Costești spre Mihailesti, dupa un accident soldat cu ranirea unei persoane. Din primele date, se pare ca un autoturism a lovit din spate o mașina oprita [...] citește mai mult Post-ul Accident pe E85,…

- UPDATE 19:00: Din primele verificari a rezultat ca o tanara de 20 ani, din Nehoiu, a condus un autoturism pe DN 10, pe directia Buzau catre rasov, iar la un moment dat, pe fondul pierderii controlului asupra directiei de deplasare, [...] citește mai mult Post-ul UPDATE: Accident la Cislau | Doua mașini…

- Trafic ingreunat pe Drumul Național 10 Buzau-Brașov, dupa un accident produs intre localitatile Candești și Satuc. Potrivit datelor din teren, doua mașini s-au ciocnit frontal dupa ce unul dintre șoferi ar fi tras de volan pentru a evita un animal [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident…

- Accident rutier soldat cu ranirea a doua fetițe, in localitatea buzoana Balanești. Potrivit IPJ Buzau, doua fetițe, de 8 și, respectiv, 10 ani, au fost acroșate de o mașina in timp ce se incercau sa traverseze drumul județean DJ 203L [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Fetițe lovite de mașina…

- Un grav accident de circulație, soldat cu moartea unei femei de 50 de ani, s-a produs vineri dimineața, la Sageata. O localnica de 50 de ani a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa drumul județean 203 k [...] citește mai mult Post-ul Accident mortal | Femeie de 50 de ani, lovita de mașina…

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe centura ocolitoare a Buzaului, in zona Fabricii de Bere. Din primele date, se pare ca este vorba despre un impact intre un microbuz și un autoturism, in urma [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident grav pe varianta! Doua victime,…