Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale depozitau armament, provocand moartea a zece dintre ei, a anuntat armata intr-un comunicat. O a doua lovitura aeriana a distrus o cladire in care se aflau 30 de combatanti ai Statului Islamic, a mai precizat sursa citata.

Statul Islamic, care a ocupat in trecut o treime din teritoriul irakian, a fost in mare parte invinsa in tara dar continua sa execute ambuscade, asasinate si bombardamente si reprezinta in continuare un pericol de-a lungul frontierei sale cu Siria.

"Operatiunea de succes a dus la…