UE: Macron, avertisment. Atac la Polonia și Ungaria Intr-un interviu acordat pentru patru publicatii - ceha, poloneza, slovaca si ungara - Macron a reiterat, la fel ca anul trecut, ca 'Europa nu este un supermarket' si si-a exprimat ingrijorarea fata de abordarile impotriva migrantilor si fata de abaterile de la principiile statului de drept in Polonia si in Ungaria.



Este o reafirmare a pozitiei presedintelui francez fata de problemele in cauza, cu sapte luni inainte de alegerile europene, la care Macron asteapta un duel intre 'progresisti' si nationalisti, noteaza AFP.



Ungaria, Slovacia, Republica Ceha si Polonia, reunite…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

