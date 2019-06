Uniunea Europeana (UE) a decis marti sa amane pana in luna octombrie decizia sa cu privire la angajarea de negocieri pentru aderare cu Macedonia de Nord si Albania, informeaza AFP.



"Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in octombrie 2019", au anuntat ministrii pentru afaceri externe ai tarilor din UE, in concluziile lor adoptate la finalul unei reuniuni la Luxemburg.



Majoritatea statelor membre sunt gata sa angajeze aceste negocieri, pentru ca cele doua tari candidate au satisfacut…