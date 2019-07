Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini a anuntat marti ca ancheta care a permis descoperirea unei rachete in mijlocul unui arsenal de razboi apartinand unor simpatizanti ai neonazistilor avea legatura cu amenintarile cu moartea adresate lui. Ministrul italian de Interne arata cu degetul spre un grup care a luptat pentru trupele…

- "Nu este racheta mea si sunt bucuros ca am ajutat la gasirea ei", a declarat Salvini, liderul extremei drepte italiene, intrebat cu privire la acest caz in timpul unei deplasari la Genova (nord). "Aceasta a fost una dintre numeroasele amenintari cu moartea care mi se intampla in fiecare zi si despre…

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Ședința de judecata pe cazul „Vîșinski” a fost amânata pentru vineri, 19 iulie 2019. "Din cauza faptului ca completul de judecatori se afla în camera de deliberare, cazul este amânat pâna pe data de 19 iulie la ora 15:00…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Arad, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, fac joi 21 de perchezitii domiciliare la persoane banuite de contrabanda cu tigari, prejudiciul fiind de aproximativ 350.000 de euro. ”Astfel, 13 perchezitii domiciliare sunt…

- ”13 perchezitii domiciliare sunt efectuate in judetul Arad si 8 in judetul Timis si au ca scop destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in contrabanda cu tigari, in zona de vest a Romaniei. De asemenea, urmeaza sa fie puse in executare 11 mandate de aducere emise pe numele membrilor…

- Atacul asupra Counterpart International, un partener al Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), a durat aproape sase ore si 24 de persoane au fost ranite, a anuntat intr-un comunicat Ministerul de Interne din Afganistan.Asediul s-a incheiat dupa ce fortele speciale…

- In ajunul turului doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, Rusia introduce noi sancțiuni impotriva Kievului. Astfel, rusii interzic exporturile catre Ucraina de țiței, derivate din petrol, combustibili fosili și carbune. Aceste produse vor putea fi vandute ucrainienilor doar cu permise speciale.…