Ucraina va sacrifica 100.000 de porci dupa descoperirea unui focar de pesta porcina

- V. Stoica In județul Prahova, pana la inceputul acestei saptamani, au fost platite despagubiri in valoare de 209.050 de lei pentru gospodariile populației afectate de apariția pestei porcine africane, potrivit reprezentanților Autoritații Naționale Sanitare Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor.…

- Aproximativ 100.000 de porci vor fi sacrificati dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la una din cele mai mari ferme de porci din Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din conducerea Autoritatii pentru siguranta alimentelor din Ucraina, transmite AGERPRES.Potrivit acestuia,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…

- In alte patru judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 378.394 de porci afectati de boala si exista 1.757 de cazuri la mistreti.Potrivit autoritatilor veterinare, in total au fost stinse 1.248 de focare dupa cum urmeaza, cele mai multe in judetele Tulcea (568),…

- Consiliul Concurentei a anuntat, joi, ca a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom. In februarie, OMV Petrom si Auchan Retail Romania au anuntat ca extind parteneriatul pentru deschiderea…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna, in nordul tarii, transmit BTA si Reuters, conform Agerpres. Citește și: BREAKING Criminalul din Faget…