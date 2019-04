Ucraina o da pe popcorn

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski a castigat alegerile prezidentiale din Ucraina la o distanta enorma fata de oponentul sau, Petro Porosenko. Alaturi de el a fost in permanenta sotia sa, Elena, cu care noul presedinte a inceput o relatie inca din timpul studentiei.

- Pe masura ce s-au aflat rezultatele oficiale ale recent desfasuratului scrutin din Ucraina, a venit, astfel, confirmarea ca Volodimir Zelenski -un actor de comedie – a castigat prima functie in acest stat, devansandu-l intr-un mod categoric pe Petro Poroshenko. Victoria unui actor de comedie in varsta…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj de felicitare noului presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, ales in urma scrutinului de duminica. "Cu ocazia alegerii dumneavoastra in functia de sef al statului ucrainean, doresc sa va adresez felicitarile mele impreuna cu urari de…

- Cei opt elevi pentru care MAE a activat Celula de Criza in urma atentatelor din Sri Lanka sunt de la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași. Sindicaliștii din educație au transmis, duminica seara, ca aceștia sunt in siguranța și vor reveni in țara imediat ce va fi posibil, inforemaza Mediafax.Citește…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski ramane la mare distanța de Petro Poroșenko in sondajele facute inaintea turului doi ale alegerilor prezidențiale din Ucraina ce va avea loc duminica aceasta, transmite Reuters.

- Echipa electorala a presedintelui Petro Porosenko a anuntat ca a acceptat impreuna cu echipa contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa aiba loc o dezbatere publica pe stadionul Olimpic de la Kiev, pe data de 19 aprilie. O intelegere in acest sens a fost semnata in aceasta dimineata, dupa cum a anuntat…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.

- Daca o novice in politica, avocata Zuzana Caputova, va deveni prima femeie presedinte a Slovaciei, in Ucraina este considerat favorit un actor de comedie. In primul tur al alegerilor prezidentiabile din Ucraina, cel mai imprevizibil din istoria recenta a tarii, sunt trei favoriti in sondaje: actorul…