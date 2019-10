Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (63 de ani) a dat asigurari ca suprafața de joc de pe arena „Ion Oblemenco” va fi schimbata pana la finalul anului. CS Universitatea Craiova primește vizita celor de la Poli Iași, vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1…

- Victor Pițurca, antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, continua sa fie nemulțumit de starea gazonului de pe „Ion Oblemenco”. La conferința de presa de azi, de dinaintea meciului cu CSM Reșița din 16-imile Cupei, Victor Pițurca a dezaluit pe ce stadion muta echipa daca Primaria nu rezolva…

- Luis Nițu (18 ani) e jucatorul care a marcat primul gol pentru CS Universitatea Craiova de la venirea lui Victor Pițurca la formația alb-albastra. Atacantul oltenilor a marcat in minutul 6 al partidei cu Gaz Metan din etapa a 10-a și a devenit primul marcator din istoria Ligii 1 nascut in anul 2001. …

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu are deocamdata suta la suta in echipa sa, deoarece nu a avut timp suficient sa lucreze cu jucatorii potrivit news.ro."Nu am apucat inca sa ne lingem ranile dupa meciul trecut. Este…

- Universitatea Craiova va sustine astazi, de la ora 16.00, o conferinta de presa in care oficialii clubului il vor prezenta suporterilor pe Victor Piturca, noul manager tehnic. Acesta isi va prezenta si staff-ul cu care va colabora in Banie si va anunta si obiectivele sale. GdS va va relata subiectele…

- Liga I, etapa a 7-a: Vineri, 23 august – ora 18.00: Poli Iași – Chindia Targoviște, ora 21.00: Universitatea Craiova – Astra Giurgiu. Sambata, 24 august – ora 15.30: Academica Clinceni – Sepsi, ora 21.00: CFR Cluj – FC Botoșani. Duminica, 25 august – ora 18.00: Viitorul – FC Voluntari, ora 21.00: Gaz…

- Liga I, etapa a 6-a: Vineri, 16 august: FC Hermannstadt – Academica Clinceni 2-1, Chindia Targoviște – Dinamo București 3-2.Sambata, 17 august – ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj.Duminica, 18 august – ora 18.00: FC Botoșani – Universitatea Craiova, ora 21.00: FCSB – Poli Iași.Luni, 19 august…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat, ieri, echipa etapei a cincea din Liga I. Datorita victoriei inregistrata cu Universitatea Craiova, scor 1-0, Sepsi ii da echipei etapei a cincea pe portarul Bela Fejer si pe tehnicianul Csaba Laszlo. FC Voluntari s-a impus, cu 3-1, in fata FCSB, astfel ca fundasul…