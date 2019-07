In luna iunie s-a aflat ca prestigiosul festival George Enescu nu va fi transmis anul acesta de televiziunea publica, ci de postul de televiziune al Patriarhiei Romane, Trinitas. Dupa scandalul public iscat la acea vreme, TVR negociaza acum pentru drepturile de transmisiune a evenimentului, potrivit Paginademedia.ro. TVR negociaza pe ultima suta de metri pentru a prelua drepturile pentru Festivalul George Enescu. Discuțiile vin in contextul in care Televiziunea Publica nu a luat, in prima faza, drepturile pentru Festivalul George Enescu, acestea fiind obținute de postul Trinitas. Decizia a starnit…