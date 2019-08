Turul României trece prin Buzău! A 52-a ediție a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din Sud-Estul Europei, va avea loc, toamna aceasta, in perioada 11-15 septembrie. Traseul trece și prin Buzau. Echipa naționala a Romaniei va da piept cu unele dintre cele mai puternice echipe cicliste din lume, pe un traseu de 707 kilometri, care […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A 52-a ediție a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din Sud-Estul Europei, va avea loc toamna aceasta, in perioada 11-15 septembrie. Echipa naționala a Romaniei va da piept cu unele dintre cele mai puternice echipe cicliste din lume, pe un traseu de 707 kilometri, care…

- A 52-a editie a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din Sud-Estul Europei, va avea loc, toamna aceasta, in perioada 11-15 septembrie, se arata intr-un comunicat al organizatorilor, anunța news.ro.Echipa nationala a Romaniei va da piept cu unele dintre cele mai…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei (a 52-a) va avea loc in perioada 11-15 septembrie, pe durata a cinci etape, cu startul la Cluj-Napoca si sosirea la Bucuresti, potrivit site-ului oficial al competitiei. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand startul in Mica Bucla…

- Accident grav pe traseul Chișinau-Leușeni, segmentul Mirzoaia - Mirești . O autospeciala s-a ciocnit violent cu un automobil. In urma impactului, pe traseu s-a creat ambuteiaj. Nu se cunoaște daca vreo persoana a avut de suferit. Cu mai multe detalii reveim mai tarziu.

- Pentru perioada desfasurarii festivalului NEVERSEA 04 ndash; 07 iulie 2019 , Regia Autonoma Transport in Comun Constanta va suplimenta oferta de transport cu o linie SHUTTLE BUS ldquo;NEVERSEA", cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis. Traseul NEVERSEA este urmatorul: Mamaia Hotel Caraiman , B dul Mamaia,B…

- Cea mai așteptata cursa de Rally Raid din Romania, Romanian BAJA, va avea la start peste 70 de echipaje, majoritatea internaționale, facand din acest eveniment cel mai mare din Sud Estul Europei. Printre cei care vor fi prezenți la startul festiv din Vadu Pașii (n.r. Gura Calnaului, județul Buzau) se…

- Reporterul Gazetei a testat cu bicicleta doua porțiuni dintr-o etapa a ediției centenare a Turului Italiei și a fost depașit pana și de septuagenari. In vinerea de dinaintea Paștelui, cu puțina lume ramasa prin redacție, o scurta analiza a cazarii din care scriu articolul de fața impreuna cu fotoreporterul…

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA va suplimenta vineri, in intervalul orar 9:00 - 21:00, liniile care asigura legatura zonei centrale cu Aeroportul Henri Coanda, respectiv Gara de Nord si va modifica circulatia mijloacelor de transport de pe 18 linii, cu ocazia sosirii la Bucuresti a Papei Francisc.…