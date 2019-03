Turiștii, trimiși după gratii. Închisoare din vestul țării, inclusă în circuitul turistic Județul Arad incearca sa atraga cat mai mulți vizitatori prin punerea in circuitul turistic a unor obiective neobișnuite, printre care și celule de inchisoare de acum 200 de ani. Consiliul Județean Arad vine cu tot felul de idei care au ca scop atragerea a cat mai mulți turiști in zona. In acest sens, recent, reprezentanții […] Articolul Turiștii, trimiși dupa gratii. Inchisoare din vestul țarii, inclusa in circuitul turistic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Județul Arad incearca sa atraga cat mai mulți vizitatori prin punerea in circuitul turistic a unor obiective neobișnuite, printre care și celule de inchisoare de acum 200 de ani. Consiliul Județean Arad vine cu tot felul de idei care au ca scop atragerea a cat mai mulți turiști in zona. In acest sens,…

